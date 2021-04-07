شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت ضغط مخاوف زيادة المعروض بعد قرار "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات ارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط مخاوف زيادة المعروض فى السوق بعد قرار تحالف أوبك بلس الأخير زيادة الإنتاج تدريجيا بداية من أيار/مايو المقبل ،ويكبح الخسائر انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 58.81$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.22$، وسجل أعلى مستوي عند 59.70$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 62.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.58$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.16$.

حقق الخام الأمريكي بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 57.65$ المسجل فى اليوم السابق ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.75% ، بعدما سجلت سابقا مستوي 61.28$ الأدنى منذ 25 آذار/مارس الماضي.

انخفضت أسعار النفط على نطاق واسع يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ،بعد استئناف التداولات عقب عطلة عيد الفصح يوم الجمعة ،وتحت ضغط نتائج اجتماع تحالف أوبك بلس يوم الخميس.

أنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" إلى الاتفاق على زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو المقبل ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تتراجع تخفيضات الإنتاج الحالية بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل الجاري إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتراجع خلال تلك الفترة أيضا عن خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الذي فعلته منذ شباط/فبراير الماضي ،وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل فى أيار/مايو ، ثم بواقع 350 ألف برميل فى حزيران/يونيو ، بالإضافة إلى 400 ألف برميل فى تموز/يوليو.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 2 نيسان/أبريل، فى أول انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.