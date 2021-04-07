بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 16.9 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر16 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5867 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر301 مليون سهم تمت عبر 11367 صفقة نقدية بقيمة 6ر37 مليون دينار كويتي (نحو 3ر120 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 66ر7 نقطة ليبلغ مستوى 27ر4745 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر218 مليون سهم تمت عبر 6960 صفقة نقدية بقيمة 7ر14 مليون دينار (نحو 04ر47 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر21 نقطة ليبلغ مستوى 31ر6431 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر82 مليون سهم تمت عبر 4407 صفقات بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 2ر73 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 44ر4938 نقطة بنسبة صعود بلغت 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر152 مليون سهم تمت عبر 4348 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 2ر34 مليون دولار).

وكانت شركات (رماية) و(فنادق) و(سنرجي) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(خليج ب) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (سنام) و(شارقة أ) و(جياد) و(كميفك) الأكثر انخفاضا.