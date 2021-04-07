شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي القابضة» تفتتح منتجع «حتّا دووم بارك» لتعزيز تجارب التخييم الفاخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنتجع يلبي الطلب المتزايد على تجارب التخييم وأنشطة الهواء الطلق في الإمارات

«دبي القابضة» ملتزمة بدعم تطوير حتّا تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040

دبي: ”الخليج 365”

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتوفير مجموعة أوسع من خيارات الضيافة والاستجمام في منطقة حتّا؛ افتتحت «دبي القابضة»، الأربعاء، منتجع «حتّا دووم بارك» المخصص لتجارب التخييم الفاخر بالقرب من «حتّا وادي هب» - إحدى أشهر وجهات المغامرات الخارجية الصديقة للبيئة في دولة الإمارات. وسيفتح المنتجع الجديد أبوابه أمام الزوار اعتباراً من يوم 8 إبريل.

يعتبر «حتّا دووم بارك» الإضافة الأحدث إلى تجارب التخييم الفاخر في حتّا، ويضم 15 خيمةً دائمة تتّخذ كل منها شكل القبّة ولها نوافذ بانورامية بإطلالات رائعة على سلسلة جبال حتّا. ويشكّل المنتجع الوجهة الأمثل لقضاء العطلات الأسبوعية للعائلات والأصدقاء، حيث جُهِّزَت الخيام بجميع وسائل الراحة اللازمة، وتتسع كل واحدة منها لشخصين بالغين وطفلين. كما زُوِّدَت كل خيمة بمنصة شواء خاصة وموقد للنار ضمن تراس واسع يتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أمتع الأوقات بمنتهى الراحة.

شهدت حتّا على مر السنوات تطوراً متسارعاً لتصبح واحدةً من أبرز وجهات السياحة البيئية في المنطقة، وتحفل بالعديد من عروض الضيافة والتجزئة لتوفير تجربة استجمام متنوعة تواكب تطلعات الزوار على اختلاف أعمارهم. ويخضع المشهد السياحي في حتّا والمناطق المحيطة لمزيد من أعمال التطوير انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم مشاركة الشباب ورواد الأعمال والشركات المحلية في هذا المشهد المزدهر.

بناء القدرات السياحية

وقال جويل روسو، الرئيس التنفيذي لإدارة أصول الضيافة في دبي القابضة: «لطالما لعبت «دبي القابضة» دوراً محورياً في بناء القدرات السياحية والاستثمارية لمنطقة حتّا، وتعريف العالم بهذه الوجهة الجبلية الرائعة وعروضها السياحية الفريدة. ويعتبر منتجع «حتّا دووم بارك» إضافةً متميزةً لمنتجعات حتّا التي تشمل «حتّا داماني لودجز»، و«حتّا سدر تريلرز»، و«حتّا وادي هب». وقد نجحت هذه المنتجعات على مدار ثلاثة مواسم متتالية، منذ افتتاحها في عام 2018، في اجتذاب ما يزيد على 500 ألف زائر ينتمون إلى أكثر من 120 جنسية».

وللمرحلة التالية من مسيرة تطوير حتّا، تعمل «دبي القابضة» على تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم المجتمع الثقافي والإبداعي المحلي عبر شراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة». وستواصل الشركة مساهمتها في خطة حتّا التنموية التي تُعتبر جزءاً من رؤية القيادة الرشيدة وإحدى المكونات الأساسية لخطة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى الارتقاء بمستوى الحياة في الإمارة، ومضاعفة المساحات المجتمعية والاقتصادية والترفيهية والمحميات الطبيعية خلال العشرين عاماً القادمة.