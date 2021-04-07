شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلاتها إلى تل أبيب من 18 إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب اعتباراً من 18 إبريل 2021، وذلك بعد الإعلان عن إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء، التي تضم الدول التي يُعفى المسافرون القادمون منها من إجراءات العزل الصحي عند زيارة أبوظبي. وستُشغّل «ويز إير أبوظبي» ثلاث رحلات أسبوعية من أبوظبي إلى تل أبيب خلال إبريل، قبل أن تصبح يومية في مايو المقبل.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «يسرّني الإعلان عن تسيير أولى رحلات الشركة التي تربط بين أبوظبي وتل أبيب والتي ستنطلق خلال إبريل الجاري، حيث يُعد الربط بين البلدين حدثاً تاريخياً مهماً، سيساهم في تعزيز قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مميزة، إلى جانب توفير فرص سفر استثنائية وبأسعار تنافسية لجميع المسافرين لاسيما مع الحد من القيود المفروضة على السفر».