شكرا لقرائتكم خبر عن «ألفا ظبي» تقترب من بيع 45% من أسهمها لـ «العالمية القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة تروجان القابضة، عن تحوّلها إلى شركة استثمارية قابضة من خلال إعادة هيكلة نموذج أعمالها وتبديل اسمها إلى ألفا ظبي القابضة؛ حيث تهدف إدارة الشركة إلى تعزيز القدرة التنافسية لأعمالها على المستويين المتوسط والطويل الأجل، فيما يعكس تغيير اسم الشركة التحول في استراتيجيتها وامتلاكها أصولاً تشغيلية مختلفة، كما أن شركة ألفا ظبي القابضة في المراحل الأخيرة من بيع 45% من أسهمها للشركة العالمية القابضة، وذلك ضمن خطتها التنموية طويلة الأجل.

وقال متحدث باسم ألفا ظبي القابضة: «خلال الأعوام العشرة الماضية، قمنا بتطوير مجموعتنا على الصعيدين التشغيلي والمالي، وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما استحوذنا على 12.21% من أسهم شركة الدار العقارية من خلال شركة سوبليم للاستثمارات التجارية التابعة لنا من مبادلة للاستثمار».

ويتماشى الاستحواذ الاستراتيجي على حصة في الدار العقارية مع الاستراتيجية المستقبلية لشركة ألفا ظبي القابضة لزيادة رأس مالها وتنويع محفظتها الاستثمارية، وتأكيد حضورها القوي في سوق العقارات المحلي.

وأضاف المتحدث: «نعتقد بأن اسم شركتنا يرتبط عن كثب بنموذج أعمالنا السابق، ولذلك جاء تغيير الاسم ليعكس التحول الحاصل فيما نعمل حالياً على إعادة تصميم علامتنا التجارية لتعكس عملياتنا واستراتيجيتنا الحالية».

وتمتلك ألفا ظبي القابضة (تروجان القابضة سابقاً) ثلاثة عشر عاماً من الخبرة في مجال البناء، وستكون الشركة ذات نشاط متنوع تسعى من خلاله إلى النمو عن طريق الاستحواذ على أعمال في قطاعي الصناعة والضيافة، إضافة إلى شراكات أخرى.