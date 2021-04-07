تركيا تحكم بالسجن المؤبد على أربعة عسكريين جدد

أنقرة - أ ف ب

قضت محكمة في أنقرة الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على أربعة عسكريين اتهمتهم بـ«المشاركة في محاولة الانقلاب» بتركيا عام 2016، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

ويندرج العسكريون السابقون هؤلاء ضمن مجموعة من 497 مشتبهاً فيهم، خدموا جميعاً في الحرس الجمهوري، ويحاكمون في قضايا محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتطارد أنقرة منذ الانقلاب الفاشل، بلا هوادة أنصار جولن، واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتم تسريح أكثر من 140 ألفاً من وظائفهم، أو أوقفوا عن العمل.

ولا تزال موجات الاعتقالات مستمرة حتى الآن، مع أن وتيرتها تراجعت، بعد خمس سنوات من محاولة الانقلاب، وتجري محاكمات أخرى مع عدد أكبر من المتهمين، ويحاكم أكثر من 520 شخصاً في قضية تتعلق بنشاطات الحرس الرئاسي، وأدانت المحاكم حتى الآن 4500 شخص، وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة على حوالي ثلاثة آلاف منهم.