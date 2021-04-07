«الوطني» يوافق على «23» توصية لاستدامة الموارد السمكية والحيوانية والزراعية

أبوظبي:

”الخليج 365”

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة التي عقدها أمس الأول، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، على 23 توصية تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وتناولت قطاعات: السمكي، والزراعي، والحيواني، واستشراف مستقبلها.

وطالب المجلس في توصياته الـ 23 في الجلسة السادسة التي استعرضت تقريرها سمية السويدي، عضوة المجلس، مقررة لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بالتطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، بشأن استغلال الثروات المائية الحية في الدولة وحمايتها وتنميتها، بما يحقق الآتي: الحد من الممارسات السلبية بشأن ممارسة مهنة الصيد، والحصول على التراخيص اللازمة لقوارب الصيد، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي حددها القانون، والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة، للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك، تتجاوز الكمية المسموح بها، وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية من مخاطر التلوث الناتجة من الوسائل البحرية.

وشدد التقرير على أهمية التطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012، بعدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً، وإعداد حملات توعوية لتوعية الصيادين بالتشريعات المنظمة، لصيد الأسماك، بما يحقق الحفاظ على الثروات السمكية، ووضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص، لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة، والقيام بمشاريع مشتركة لتطوير الأنواع المحلية من الأسماك المعرضة للاستغلال المفرط وزيادتها، ودعم الوزارة لجمعيات الصيادين، للمساهمة في إدارة أسواق السمك، للحصول على العائد الأمثل للأسعار، وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين، للتعرف إلى التحديات والصعوبات في مهنة الصيد، والسماح لأبناء ملّاك قوارب الصيد، دون السن القانونية، بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة.

وفيما يخص توصيات القطاع الزراعي، طالب المجلس بوضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة، واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية، لإنتاج غذاء صحي وسليم، ضمن الأولويات التشريعية لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية في الخمسين عاماً المقبلة، وبمراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها، بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات، والاستشارة الزراعية. وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن «المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي» في ضوء مراجعة دورها وتقييمه، واعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية في منافذ البيع، بالتعاون مع السلطات المعنية. وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الإمارات، لدعم منتجاتهم وتسويقها، وتشجيعهم على الاستمرار بمهنة الزراعة وتربية الحيوانات. وإنشاء جمعية خاصة للنحالين، لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والمهم، وتسويق منتجات العسل الإماراتي وتعزيز قدرته التنافسية.

كما طالب بزيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير العلمي، في القطاع الزراعي، عبر إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث، وإنشاء برامج شراكة مع مراكز الأبحاث الدولية ذات الصلة، وإنشاء إدارة للأبحاث والدراسات العلمية في الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071.

وأكد أهمية إعداد أنظمة وأدلة إرشادية بأنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين، للحفاظ على الموارد المائية، وإعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور، بغرض عرض المنتجات وبيعها. ودعم المزارعين بما يكفل منافستهم بأسعار المنتجات المستوردة، وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، وضمان استخدامها، وفق أحكام التشريعات، لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وإعداد أدلة إرشادية بهذا الشأن.

وبالنسبة لتوصيات القطاع الحيواني طالب المجلس بتحديث القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها على أن يتضمن الآتي: تنظيم شراء الأعلاف من المراكز المرخصة، والتخلص السليم والآمن من الأعلاف التالفة، والأدوية البيطرية والمبيدات منتهية الصلاحية، وتنظيم حجر الحيوانات الجديدة مدة كافية، قبل دمجها مع القطيع، والتخلص من الحيوانات النافقة بطريقة آمنة، وتجنب الذبح خارج المسالخ الرسمية.

وطالبت التوصيات بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية، بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة، وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017، وتوفير الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية، بتوفير خدمات طبية بيطرية وإرشادية بأساليب علمية حديثة، وإمكانات فنية وتقنية عالية لتربية المواشي، وتوفير الأعلاف بأسعار رمزية لضمان تعزيز إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية وسلامة الغذاء.

كما طالب المجلس في التوصيات التي تتناول استشراف مستقبل القطاع السمكي والزراعي والحيواني، بإعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وخفض كلف الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزارة الأمن الغذائي وبما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الدولة وضمان الأمن الغذائي المستدام، واستحداث تخصصات نوعية تعليمية في المجال السمكي والزراعي البيطري بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والجهات المنظمة له، وتوطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي.