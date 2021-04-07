شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون دولار صادرات المواد الغذائية لأوغندا فى 2020 وتحتل المركز 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن إجمالى قيمة الصادرات الصناعية الغذائية إلى أوغندا بلغ خلال عام 2020 قيمة 18 مليون دولار، ورغم كونها أرقام متواضعة إلا أنها فى طريقها للارتفاع بعد تحقيق 16% نمو مقارنة بالعام السابق عليه 2019 ، وتحتل أوغندا المركز الـ 41 فى قائمة أهم الدول المستوردة من مصر.

وأضاف تميم خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول فرص التصدير لأوغندا بالتعاون مع التمثيل التجارى عبر الفيديو كونفرانس، إن أهم السلع التى نصدرها إلى أوغندا بهذة القيمة خلال العام الماضى هى السكر ويمثل 36% من الصادرات إلى أوغندا بقيمة 7 مليون دولار، ويليه المكرونة بقيمة 6 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوانات وتمثل 2 مليون دولار، والخمائر 1.3 مليون دولار، ومحضرات الحبوب 500 ألف دولار، والبطاطس المجمدة 500 ألف دولار، بالإضافة إلى الحلوى الجافة والمصاصات واللبان بقيمة 100 ألف دولار.

وأوضح نائب المدير التنفيذى بالمجلس، إن عدد الشركات المصرية التى صدرت لأوغندا خلال عام 2020 بلغ 60 شركة، منهم 19 شركة تخطت صادراتهم قيمة الـ 100 ألف دولار، ولفت إلى أهم واردات أوغندا من العالم للصناعات الغذائية تتمثل فى زيوت النخيل والسكر والأغذية المحضرة للحيوان، والحلوى، والمصاصات واللبان، والسمن النباتى، والأسماك .

ويأتى هذا على هامش زيارة وفد من المجلس إلى السوق الأوغندى حاليا استعدادا للمعرض المقام فى الأول من يونيو المقبل، والتعرف على أهم السلع التى يحتاجها السوق هناك، والتى من خلالها سيتم دعوة الشركات المصرية المصنعة لهذة السلع للاشتراك فى معرض 1 يونيو وتعظيم الاستفادة من ضخ المزيد من صادرات الصناعات الغذائية للسوق الأوغندى .