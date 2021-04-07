شكرا لقرائتكم خبر عن كريستالينا جورجيفا تحدد 4 عناصر ينفذها صندوق النقد لمواجهة تحديات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن قضايا التغير المناخي من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمى، والتي تشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد العالمي، وبالتالي من المهم السعي للتعامل معها والاتجاه نحو النمو والاقتصاد الأخضر وتوفير الوظائف وضمان دعم النمو بشكل كبير وهو ما يسعى إليه صندوق النقد الدولي.

و‏جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي في واشنطن بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي و عدد من المتحدثين.

وأضافت كريستالينا، أنه لابد من التركيز على مواجهة قضايا المناخ، وتحسين قدرات بعض الدول إلى التعامل معها وإدراج قضايا المناخ ضمن القضايا المالية أو ضمن المؤشرات المالية الربع سنوية، لافتة إلى أن الصندوق أجرى العديد من البحوث والدراسات مع العديد من الجهات حول تأثيرها على الاقتصاد ‏وحددت أربع نقاط رئيسية الصندوق يتعامل معها.

النقطة الأولى، هي المشورة بشأن السياسات من خلال العمل مع جميع البلدان والتشاور معها؛ لتخفيف آثار تغيرات المناخ وتقليل المخاطر التي تواجه الدول.

والنقطة الثانية، التركيز على المخاطر مع الاستعدادات المرتبطة بالمناخ، وبالتالي علينا توحيد التقارير والنظر إلى دور السلطات في ذلك الأمر.

والنقطة الثالثة، فإن البيانات تقول إن القضية مهمة للغاية ‫لمساعدة صناع السياسات وزيادة رؤيتهم بشكل أفضل لتحقيق النمو.

‏والنقطة الرابعة، والأخيرة هي تنمية القدرات في البلدان لمواجهة التغيرات المناخيه وإدراجها ضمن السياسات الاقتصادية الكلية.