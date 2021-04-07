الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم فى سوق العبور للجملة.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويهل هلال شهر رمضان المبارك وتساعد الأسواق وخاصة للسلع الغذائية استعدادات خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الشهر المبارك وتستمر أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-4- 2021 في الاستقرار، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة. 

 

وسجلت أسعار البطاطس 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو،  يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات. 

 

واستقرت أسعار الطماطم بين 1-2 جنيها للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، واستقرت وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، التوم 6-8 جنيهات للكيلو . 

 

وتراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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