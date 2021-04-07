شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى تعاملات البنوك الصباحية ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.49 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.