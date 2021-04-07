شكرا لقرائتكم خبر عن 0.3 % زيادة فى أعداد المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2019/2020" التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب فى القطاعين الحكومى والخاص بقصد تطوير المهارات البشـرية واكتسـاب خـبرات إضافية في مخـتلف التخصـصات.

ومن أهم المؤشرات، بالنسبة للمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص، فقد بلغ إجمالي عـدد المؤسسات التى تمارس نشاط التدريب 609 مؤسسة عام 2019/2020 مقابل 607 مؤسسـة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3%.

وتضـم محافظة القــاهـرة العــدد الأكبـر مـن هـذه المؤسسات بعدد 124 مؤسسة يليها محــافظة القليوبية بعدد 42 مؤسسة .

القطاع الحكومي، فهناك 487 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومى (المنهجى / غير المنهجى) عــــام 2019/2020 مقابل 486 مؤسـسة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2٪، واحتلت محــافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات 110 مؤسسة، بنسبة 22.6 ٪ من اجمالى عدد المؤسسات.

واستحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 191 مؤسسة تدريبية بنسبة 39.2٪ من إجمالي عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى / غير المنهجى) .

وبالنسبة للقطاع الخاص، بلـغ إجمالى مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 122 مركزاً عام 2019/2020 مقابل 121 مركزاً عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0٬8٪ .

واحتــلت محـافظة القاهرة المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز باجمـالى 14مركز تدريب مهنى بنسبة 11٬5٪ ، يليها محافظة أسيوط بعدد 13 مركز تدريب بنسبة 10٬7 ٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية .

وبلغ اجمالى الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 85609 دارس عام 2019/2020، مقابل 107622 دارس عام 2018/2019 بنسبة انخفاض 5 20٬٪، وبلغ إجمالى الدارسين بالتعليــم غير المنهجى بمراكز التــدريب المهنى بالقطــاع الخـــاص 11540 دارس عام 2019/2020 مقـــابـل 7058 دارس عـام 2018/2019بنسبـة زيادة قدرها 63٬5٪ .

وبالنسبة للخريجين بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى، فقد بلغ عدد خريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى 25384 خريج عـــام 2019/2020، مــقــابل 28227 خـــريـج عـــام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 10٬1٪ .