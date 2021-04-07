شكرا لقرائتكم خبر عن 0.3 % زيادة فى أعداد المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر
ومن أهم المؤشرات، بالنسبة للمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص، فقد بلغ إجمالي عـدد المؤسسات التى تمارس نشاط التدريب 609 مؤسسة عام 2019/2020 مقابل 607 مؤسسـة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3%.
وتضـم محافظة القــاهـرة العــدد الأكبـر مـن هـذه المؤسسات بعدد 124 مؤسسة يليها محــافظة القليوبية بعدد 42 مؤسسة .
القطاع الحكومي، فهناك 487 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومى (المنهجى / غير المنهجى) عــــام 2019/2020 مقابل 486 مؤسـسة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2٪، واحتلت محــافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات 110 مؤسسة، بنسبة 22.6 ٪ من اجمالى عدد المؤسسات.
واستحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 191 مؤسسة تدريبية بنسبة 39.2٪ من إجمالي عدد المؤسسات التدريبية فى القــطاع الـحكومى (المنهجى / غير المنهجى) .
وبالنسبة للقطاع الخاص، بلـغ إجمالى مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 122 مركزاً عام 2019/2020 مقابل 121 مركزاً عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0٬8٪ .
واحتــلت محـافظة القاهرة المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد هذه المـراكز باجمـالى 14مركز تدريب مهنى بنسبة 11٬5٪ ، يليها محافظة أسيوط بعدد 13 مركز تدريب بنسبة 10٬7 ٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية .
وبلغ اجمالى الدارسين بالتـعـليم المنهجى بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومى 85609 دارس عام 2019/2020، مقابل 107622 دارس عام 2018/2019 بنسبة انخفاض 5 20٬٪، وبلغ إجمالى الدارسين بالتعليــم غير المنهجى بمراكز التــدريب المهنى بالقطــاع الخـــاص 11540 دارس عام 2019/2020 مقـــابـل 7058 دارس عـام 2018/2019بنسبـة زيادة قدرها 63٬5٪ .
وبالنسبة للخريجين بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى، فقد بلغ عدد خريجى التــعـليم الـمنــهــجى بالقــطاع الــحكــومى 25384 خريج عـــام 2019/2020، مــقــابل 28227 خـــريـج عـــام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 10٬1٪ .