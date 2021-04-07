تعرف على أسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - تباينت جميع أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-4-2021، ما عدا الدولار والريال السعودى اللذين شهدا استقررارا أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.69 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدنيار الكويتى ليبلغ سعره 49.03 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 48.99 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.