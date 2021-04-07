شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرشيدى: مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة تعليم خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن استثمار مليار جنيه على الخطة التوسعية للشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة، موزعة بين إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة النهضة في بني سويف خلال السنوات الثلاثة القادمة وهي لتخصصات الهندسة الزراعية والفنون والهندسة المعمارية، مما قد يرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعة بواقع 27%، كما أبرمت مجموعة تعليم عقد شراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير لإنشاء جامعة خاصة للتعليم العالي بمنطقة غرب القاهرة بطاقة استيعابية تصل إلى 9,160 طالب يقوم بإدارتها مجموعة تعليم.

وأشار الرشيدي، ردا على أسئلة الصحفيين بمؤتمر طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية، إلى أن شركة تعليم لخدمات الإدارة تدير جامعة النهضة ببني سويف- أول وأكبر جامعة خاصة في صعيد مصر- بسعة طلابية حوالي 11 ألف طالب وحوالي 6270 طالب مسجل في 8 كليات وهى؛ كلية صيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية طب بشري، كلية علاج طبيعي، كلية هندسة، كلية علوم الحاسب، كلية إدارة الأعمال، كلية الإعلام والعلاقات العامة، وهناك خطة توسعية لجامعة النهضة لزيادة 3 كليات وهي الهندسة الزراعية والعمارة وكلية الفنون مستقبليًا، واتفقت الشركة في عام 2019 مع جامعة Medical University of Vienna International واحدة من أكبر جامعات الطب البشري في أوروبا لتقديم شهادة معتمدة من MUVI لطلاب جامعة النهضة.

أما بالنسبة للأداء المالي، قال محمد الرشيدي، إن نتيجة لتحسين مستوى التعليم في جامعة النهضة ببني سويف، استقطبت الجامعة 6273 طالب في العام الأكاديمي 2020/2021 مقارنة بـ5120 في العام الأكاديمي 2017/2018 مما نتج عنه تحقيق إيرادات 450 مليون جنيه مصري في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس لعام 2020 بمعدل نمو مركب 28% من العام المالي المنتهي في 31 أغسطس عام 2018، ولقد استطاعت الشركة في نفس ذات الوقت تحقيق أرباح تساوي 144 مليون جنيه مصري لنفس العام مقارنة بـ62 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في 31 أغسطس لعام 2018 بما يساوى معدل نمو مركب 52%.

ومن جانبه قال هشام جوهر رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، إن التوقيت الحالي يعتبر هو الأمثل لطرح شركة تعليم بالبورصة المصرية في ظل توقعات كافة بنوك الاستثمار المحلية والدولية أداء إيجابي للبورصة المصرية في 2021، وتحسن أحجام التداول خلال الفترة الماضية بشكل لافت، والأهم تعطش سوق المال لشركات جديدة، علاوة على أن قطاع التعليم من ضمن القطاعات الجاذبة للاستثمار.