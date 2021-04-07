شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500– 13650 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن .

وأضافت أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .