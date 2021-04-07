شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء7-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

ويناقش ديفيد مالباس، رئيس مجموعة السنة الدولى اليوم الأربعاء، في اجتماعات الربيع لمجموعة للبنك الدولى بواشنطن ملف هيكلة الديون الخاصة بالدول الفقيرة بسبب جائحة كورونا. وأشار البنك الدولى على موقعه الرسمى، إلى أن جائحة كورونا أظهرت بجلاء ضرورة اتباع سبيل أفضل لتلبية احتياجات التمويل بالاستدانة للبلدان النامية التي تعرَّضت لدورات متكررة من تراكم الديون وأزماتها، أصابتها بنكسات خطيرة لجهود مكافحة الفقر المدقع.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.