شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرشيدى: طرح تعليم بالبورصة يخفض أسعار الجامعات ويرفع مستوى جودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، إن طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية هو الأول في عام 2021، مضيفا بجانب ذلك فإن هذا الطرح هو الأول في مصر الذي يتم الترويج له بلقاءات عبر فيديوكونفرانس، كما أن نتائج الطرح كانت كبيرة جدا، وبلغ حوالي 30 مرة في الطرح العام وأكثر من مرتين في الطرح الخاص، وهذا مهم جدًا لكسر خوف الشركات التي أجلت الطرح لتداعيات كوفيد19، كما أنه يمهد أن تتم كل الطروحات المقبلة يتم الترويج لها اون لاين.

وأضاف الرشيدي، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية، أن طرح شركة تعليم هيشجع شركات جديدة تعمل في قطاع التعليم، أنها تطرح في البورصة، وهو ما يساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة بالقطاع للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في التعليم سواء أفراد أو صناديق وبالتالي سوف يوفر لشركات التعليم سيولة تجعلها قادرة على أن توسع فى استثماراتها، وتبنى جامعات جديدة في كل أنحاء مصر، بالإضافة إلى تحقيق عائد كبير للتعليم والاقتصاد فى مصر.

وعدد الرشيدي، من فوائد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية، وأبرزها أولًا زيادة عدد الجامعات الخاصة لسد فجوة نقص الجامعات، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الجامعيين إلى 4.2 مليون طالب عام 2030، ثانيًا زيادة عدد الجامعات سيحول المنافسة من أن الطالب ييحث عن حجز مقعد بالجامعات الخاصة، إلى تنافسية الجامعات لجذب الطلاب من خلال أسعار تنافسية أو توفير مناهج أفضل وشراكات قوية مع جامعات أجنبية، وهذا سيرفع من مستوى الطالب، ويشجع البحث العلمي في مصر، أو يوسع الرقعة الجغرافية التي يتوافر فيها التعليم العالي الخاص في مصر.