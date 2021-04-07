شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء.. يسجل 18.55 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى تعاملات البنوك الصباحية ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.49 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل تباينت جميع أسعار العملات اليوم، ما عدا الدولار والريال السعودى اللذين شهدا استقررارا أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.69 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدنيار الكويتى ليبلغ سعره 49.03 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 48.99 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.49 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.45 جنيه.

18.69 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.60 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.44 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.44 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

18.75 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.58 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.

18.72 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.53 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.