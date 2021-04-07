شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يخصص 700 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات طرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أن الجهاز خصص ما يزيد عن 700 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات الطرق داخل المدينة، بالإضافة إلى تخصيص ما يقرب من 50 مليون جنيه لإعادة وتأهيل ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة .

وأضاف المهندس محمد مصطفى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تنفيذ مشروعات طرق فى عدة مناطق منها "منطقة الـ104عمارة، وابنى بيتك 7، و645 عمارة، ومنطقة 262 عمارة، ومنطقة سكن مصر، ومشروع دار مصر، و1185 عمارة، و130 فدانا، ومنطقة إسكان الأراضى كميزة وأكثر تميزا .

وأشار إلى أن خطة الجهاز تقدر بنحو 3 مليارات و250 مليون جنيه، خلال العام المالى 2021، وتتضمن تنفيذ مشروعات طرق وكهرباء وإسكان ولاند سكيب وخلافه.

وبما يتعلق بخطة الجهاز لتشجير شوارع المدينة، قال إنه تم الانتهاء من زراعة 4 آلاف شجرة، و150 نخلة، فى نحو 4 مناطق، لافتا إلى أنه جار تشجير شوارع ابنى بيتك وسيتم البدء بمنطقة ابنى بيتك 7 خلال الفترة القليلة المقبلة .

وكان المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أكد أنه تم البدء فى زراعة النخيل المثمر بالشوارع والطرق بالمدينة ضمن خطة تطوير وزيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، لما لها من آثار بيئية وجمالية واضحة على المظهر الحضارى للمدينة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى أنه تم وضع خطة لرى الأشجار المثمرة والحفاظ عليها لتلبى الغرض من زراعتها، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى تنفيذ الأعمال التى تضفى مظهرا جماليا على المدينة، وتلبى رغبة سكانها.