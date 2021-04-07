شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل انخفاض السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ، بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1889$ الأعلى منذ 23 آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1875 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1863$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.24 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية ،وصعود مؤشرات الأسهم فى أوروبا والولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.5% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوياته فى أسبوعين عند 1.631% ،وتتداول العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز الصناعي و ستاندرد أند بورز قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

فى أوروبا ،يتداول مؤشر داو جونز ستوكس 600 بالقرب من مستواه القياسي المسجل بالأمس ،بعد استئناف التداولات عقب انتهاء عطلة عيد الفصح.