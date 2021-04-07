شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "تبوك الزراعية" تُقر زيادة رأس المال وتُحدد مواعيد تداول الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمت الجمعية العمومية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة، بنسبة 62%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 241.767 مليون ريال إلى 391.767 مليون ريال، بزيادة 150 مليون ريال، على أن ترتفع الأسهم من 24.176 مليون سهم، إلى 39.176 مليون سهم.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل والخطة الزراعية - المتمثلة في الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح والفواكه ويتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل وصيانة معدات الزرع والحصاد والري ونقل المحاصيل- وسداد مديونيات وقروض الشركة والاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.

هذا وستتم زيادة رأس المال من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم عادي، علماً بأن قيمة الطرح لكل سهم تبلغ 10 ريالات سعودية.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة عن بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 12 أبريل الجاري، على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 19 أبريل الجاري، على أن تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 22 أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 52.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 181.3 مليون ريال في العام 2019.

وارجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وعدم تسجيل هبوط في قيمة الموجودات الحيوية - قطاع الاغنام.

كذلك انخفضت مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض في المصاريف الادارية والعمومية وعدم تسجيل هبوط في قيمة مشاريع راسمالية وانخفاض في مخصص ضمان قرض والتزمات من شركات زميلة وتسجيل ايراد رد هبوط في شركات زميلة واستثمارات في ادوات حقوق الملكية.