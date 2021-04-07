شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "إكسترا" تبحث توزيع 3 ريالات للسهم عن 2020 في 29 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 29 أبريل الجاري، وذلك لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 120 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 60 مليون سهم، بحصة تبلغ 2 ريال للسهم، وبنسبة 20% إلى القيمة الاسمية للسهم.

هذا وستعتمد الجمعية ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 60 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.