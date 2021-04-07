شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "حلواني إخوان" تبحث زيادة رأس المال 12.5% في 28 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة حلواني إخوان، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري، لمناقشة مُقترح زيادة رأسمال الشركة بنسبة 12.5% عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 314.285 مليون ريال إلى 353.571 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 31.429 مليون سهم إلى 35.357 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستتم بواقع سهم مداني لكل 8 أسهم مملوكة.

ومن المُقرر أن تكون زيادة رأس المال عن طريق منح 1 سهم لكل 8 أسهم مملوكة للمساهمين، علماً بأن هذه الزيادة ستكون عن طريق رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن الهدف من الزيادة هو من تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية، علماً بأن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى النمو في مبيعات الشركة في الأسواق المحلية والدولية نتيجة نجاح السياسات التسويقية و البيعية التي تم تطبيقها خلال العام. بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 105 مليون ريال و كذلك انخفاض تكلفة الاقراض.

وارتفعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 900 مليون ريال خلال العام 2019.