شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابلات السعودية" تُقلص خسائرها 11% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الكابلات السعودية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الانخفاض في الخسائر بنسبة 11% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 55 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 61.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 169.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 109.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة عكس المخصصات للسنة الحالية مقارنة بالعام 2019، بالإضافة إلى زيادة حصة أرباح الشركات الزميلة في السنة الحالية مقارنة بالعام السابق.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 368.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 381.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الكابلات حققت صافي أرباح بلغ 51.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 23.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 74.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.