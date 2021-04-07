شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يوافق على منح رخصة لبنك مصر لفتح فرع بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على منح رخصة لبنك مصر لفتح فرع له في المملكة.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسة افتراضية برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسبق أن أكد نائب رئيس بنك مصر، عكاف المغربي، أهداف هذه المؤسسة لتعزيز وجودها في الخارج ضمن مشاريع أبرزها تأسيس فرع في العاصمة السعودية الرياض.

ويمتلك بنك مصر شبكة فروع خارجية بينها 5 في الإمارات، وفرع في فرنسا، وبنكين تابعين في كل من ألمانيا ولبنان، إضافة إلى أربعة مكاتب تمثيل للبنك في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.