شكرا لقرائتكم خبر عن كيه.بي.إم.جي تعتزم تحويل وحدتها في السعودية لشركة مساهمة مقفلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة كيه.بي.إم.جي إنها ستحول وحدتها في السعودية من "شركة مهنية" إلى شركة مساهمة مقفلة، مما يمكن شركة التدقيق والاستشارات من التوسع في أنحاء المملكة وفي السوق الإقليمية، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتصدر الشركة بعض التقارير عن الاقتصاد السعودي وكان آخر تقاريرها عن القطاع المصرفي في المملكة والذي توقعت فيه مواصلته لأدائه المتميز خلال عام 2021، وذلك على النقيض من نفس الفترة من العام الماضي، حين كان الغموض يكتنف أداءه.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أن القطاع يتجه حالياً لتسجيل أداءً إيجابياً جديداً خلال عام 2021؛ وذلك بفضل العديد من العوامل الداعمة، مثل: حزمة الإصلاحات التي اتَّخذتها الحكومة، ونجاح القطاع في وقف الخسائر الائتمانية المتوقعة، واستقرار مستوى السيولة، إضافة لتحسُّن نسبة كفاية رأس المال، والتعديلات التي أقرّتها المصارف.

وأوضحت كي بي إم جي في السعودية، في تقريرها، أنَّ جميع المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والبالغ عددها 11 مصرفًا سجلت أداءً مستقرًا في نهاية 2020؛ مما يشير لتعافي القطاع ونجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ مارس 2020، وأنه يتجه لأداء إيجابي قوي، خلال العام المالي 2021.