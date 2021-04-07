شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" السعودية تختار بنكين لقيادة طرح وحدة الكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختارت شركة سابك السعودية بنكي "إتش.إس.بي.سي" ومورغان ستانلي من أجل إدارة الطرح العام الأولي لوحدة للكيماويات المتخصصة.

وأنشطة الكيماويات المتخصصة تدر حوالي ملياري دولار مبيعات سنوية لشركة سابك، والتي تسيطر عليها شركة أرامكو السعودية العملاقة، بحسب وكالة رويترز.

وعملية الترويج للصفقة، عالميا يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

وكلفت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، الأهلي كابيتال في وقت سابق من العام للعمل على الطرح العام الأولي الذي قالت مصادر إنه سيدر مئات الملايين من الدولارات.

وأصبحت المملكة العربية السعودية، التي أطلقت الاكتتاب العام لشركة أرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019، واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط للصفقات.

وسابك مملوكة لشركة أرامكو بنسبة 70%، وتقدر قيمتها بنحو 83.5 مليار دولار. وتمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.