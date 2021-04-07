شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية السعودية: لا تغير على مواعيد التداول برمضان.. وإجازة عيد الفطر 10 مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك، وموعد إجازة عيد الفطر.

وقالت "تداول"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مواعيد التداول في شهر رمضان ستبقى كما هي دون تغيير.

وذكرت "تداول"، أن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الاثنين 10 مايو 2021، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 17 مايو 2021.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة أمس الثلاثاء مرتفعاً 0.24% ليكسب 24.14 نقطة ويغلق عند 9988.98 نقطة بتداولات فاقت 11.2 مليار ريال.

وسجل السوق هذا المستوى الأعلى، بفارق 10 نقاط عن مستوى 10 آلاف نقطة، وهي ذروة قياسية لم تصلها السوق منذ 7 سنوات.