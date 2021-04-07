شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر حديثا بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي 2.9% في 2020، بدلاً من 2.6% في توقعاته السابقة خلال شهر يناير 2021، بينما حافظ على تقديراته للعام 2022 عند 4%.

وتوقع نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.7% في 2021، و3.8% في 2022، وأن ينكمش بنسبة 2.9% في 2020، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬ % العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.