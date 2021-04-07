شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يتوقع تعافيا "إيجابيا" لاقتصاد المملكة هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول 2021، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعما، بحسب وكالة رويترز.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو.

وفي مارس، قررت أوبك+ تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتأتي تلك التوقعات تأكيدا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، الذي قال فيها إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬ % العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.