شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر التذبذب ضمن المسار الصاعد- تحليل - 7-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد حتى هذه اللحظة لدى سعر الزوج لنلاحظ استمرار تذبذبه ضمن محاور القناة الصاعدة وارتكازه عند 130.30, فثبات الدعم الرئيسي الممتد نحو 129.20 واستمرار محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, تشكل جميعها عوامل مؤكد للاستمرارية الإيجابية لنتوقع بتجاوزه لمستوى 130.75 الوصول مباشرة نحو 131.60 و 132.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.80 و 130.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد