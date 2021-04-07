شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 7-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بعملية جني الأرباح محاولا التقاط أنفاسه بعد تحقيقه للهدف المستقر عند 153.40 لنلاحظ تذبذبه بذلك قرب منطقة الدعم المتمثلة حول 151.70.

ما سبق لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لثبات مستوى 150.10 ليشكل ذلك دعم مهم أمام التذبذب الحالي, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليزيد ذلك من فرص تسجيله قريبا لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 153.90 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المستقرة حاليا عند 154.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.20 و 153.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد