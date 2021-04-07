شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بصدد تجديد المحاولات الصاعدة– تحليل - 7-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي لنلاحظ تجاوزه بذلك لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 1230.00 ليعلن بذلك عن استعداده لاستئناف المحاولات الصاعدة من جديد.

نشير إلى أن تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم الإيجابي, فإن ذلك سيزيد من فرص وصوله نحو 1285.00 ليشكل ذلك المحطة الإيجابية الأولى وبتجاوزها قد تمتد التداولات نحو 1385.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1280.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد