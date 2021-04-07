شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكتسب عزم إيجابي جديد– تحليل -7-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس عزم إيجابي جديد باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليعزز ذلك المحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار استهدافه قريبا لمستوى 4.2700 والذي يشكل امتداد لمقاومة القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

لابد من التنويه مجددا إلى أن هبوط السعر دون الدعم الإضافي المستقر عند 3.8810 فإن ذلك سيؤكد تأجيله للهجوم الصاعد لنتوقع تكبده بذلك لخسائر إضافية قد تمتد نحو 3.7000 ليضغط بذلك على دعم القناة الصاعدة الرئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0500 و 4.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم