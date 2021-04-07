سوق الكويت يقترب من الأسواق المتقدمة الناشئة بعد استيفاء متطلبات الترقية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت شركة وفرة للاستثمار الدولي في تقريرها الشهري عن أسواق المال في مارس انه وبمراجعة جديدة من "فوتسي" لبورصة الكويت فقد تم زيادة اوزان أسهم كل من: القرين للبتروكيماويات، البنك الأهلي المتحد، اجيليتي وبنك الخليج فيما تم تخفيض سهمي كل من الوطني وبيت التمويل.

وقال التقرير ان هناك إمكانية لترقية سوق الكويت الى الأسواق المتقدمة الناشئة بعد استيفاء متطلبات الترقية والتي من أهمها منظومة الطرف المقابل المركزي (CCP- Counter Related party) والذي من المتوقع عمل اختبارات علىه في يونيو 2021 ، مضيفا انه ولا شك ان تلك الخطوة ستؤدي الى مزيد من التدفقات الأجنبية علاوة على انها ستدفع السوق لان يكون سوقا محترفاً ( يغلب علىه التداول المؤسسي المنظم ) علاوة على زيادة ثقة المستثمرين ببورصة الكويت بعد قطعها عدة مراحل من تطوير البنية التحتية للسوق واستمرار ها في طرح عدة منتجات جديدة لجذب المستثمرين مثل المارجن والاوبشن والمشتقات المالية.

قرارات هيئة أسواق المال

ورصد التقرير أهم قرارات هيئة أسواق المال خلال مارس، والتي تضمنت تمديد فترة الإفصاح عن البيانات المالية الربع سنوية شهرا (تنتهي في 30 ابريل 2021) وذلك بناء على طلب من مكاتب التدقيق بسبب عدم تمكنهم من الانتهاء من فحص البيانات المالية للشركات المدرجة بسبب الحظر الجزئي وضيق الوقت، إضافة الى الغاء ترخيص كل الأنشطة المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم ووقف الشركة عن التداول واحالتها الى وحدة التحريات المالية وذلك في ضوء قانون رقم 106 لسنة 2013 والخاص في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد رصد الهيئة لعدة مخالفات بحق الشركة بهذا الخصوص، وكذلك امهال شركة عربي القابضة 3 أشهر قبل الغاء ادراجها في البورصة ما لم تتخذ الشركة التدابير اللازمة لإعادة أسهمها للتداول خلال 3 اشهر من تاريخ اخطارها بهذا القرار مع تزويد الهيئة بمسودة افصاح في بورصة الكويت بشكل سليم.

وأكد التقرير ان تلك القرارات وغيرها تدعم وتؤسس للشفافية التي من شأنها زيادة ثقة المستثمرين محليا وخارجيا ونحن نشد على أيدي الهيئة للسعي نحو مزيدا من الاحترافية التي ننشدها جميعا .

عجز جديد في الموازنة

وأوضح التقرير أن نسبة الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية للكويت في 2021/2022 تصل الى 3.8% و علىه فان الكويت تتجه وللعام الثامن على التوالي الى تحقيق عجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022.

وتعتمد الكويت بشكل رئيسي في إيراداتها على النفط حيث يشكل حوالي 90% تقريبا من الإيرادات في حين تشكل الرواتب حوالي 72 % من النفقات، في حين ارتفعت النفقات (الرواتب / الإعانات) بشكل مستمر بنسبة 6% سنويا منذ عام 2016/2017 الا ان ذلك لم يقابله ارتفاع في أسعار النفط بل بالعكس قد انخفض سعر النفط حتى وصل الى اقل من 20 دولار للبرميل خلال عام 2020 متأثرا بجائحة كورونا واغلاق الأنشطة.

والغريب ان نقطة التعادل (الإيرادات / النفقات) في الموازنة يبلغ حوالي 90 دولار للبرميل في حين حددت الموازنة متوسط السعر المتوقع خلال نفس الفترة عند 45 دولار للبرميل؟، ومن هنا فان هناك العديد من الحلول التي طرحت في هذا المجال والتي من أهمها وأكثرها فا علىة هو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي ويكاد ان يكون الوحيد في إيرادات الكويت لاسيما وان معظم الدول النفطية (الخليجية) اتجهت الى تنويع مصادر الدخل حيث سبقت الامارات الجميع في ذلك وتتجه السعودية الى الاتجاه ذاته منذ سنوات الا ان الكويت وللأسف لم تحتل المرتبة التي تستحقها حيث كانت السباقة تاريخيا في جميع المجالات، علاوة على ذلك يجب ان يكون هناك خطه واضحة للتعاون بين القطاعين حيث ان اشراك القطاع الخاص سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد الكويتي علما ان الكويت لديها كفاءات مميزه تلجأ أحيانا للهجرة للخارج لتنفيذ مشروعاتها وافكارها هناك.

وذكر التقرير أن الأمر لا يحتاج الا الاطلاع على نماذج عالميه وإقليمية وتطبيق بعض النظريات الاقتصادية بما يتناسب مع وضع الكويت مثال نظرية "آدم سميث" الذ ي يؤمن بأن تقدم الدول يكمن في مبدأ التخصص وتقسيم العمل وعدم هيمنة الدولة على كافة المجالات.

المؤشرات العامة

وتطرق التقرير الى أبرز ارقام سوق الكويت للأوراق المالية في مارس حيث أقفل المؤشر العام عند 5,775.9 نقطة مرتفعا بنسبة %2.24، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.79% ليصل الى 4,687.2 نقطة، وأيضا ارتفع المؤشر الأول بنسبة 2.71% بالغا 6,324.4 نقطة، مضيفا ان القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت بنهاية مارس 33.56 مليار دينار مرتفعة بنسبة 1.55% منذ بداية الشهر.

وبين التقرير ان المؤشرات العامة انخفضت خلال مارس حيث تم تداول 4.72 مليارات سهم بتراجع 21.9% تمت من خلال 206,689 صفقة بانخفاض 1.54% فيما بلغت قيمة التداولات 907.12 مليون دينار بانخفاض 8.67% عن فبراير، موضحا ان سهم "الديرة" قد حقق أعلى ارتفاعا منذ بداية الشهر بنسبة بلغت 275.35 % فيما شهد سهم "ياكو" أعلى انخفاضا بنسبة بلغت 91.76% منذ بداية الشهر.

السعودية والخصخصة

وبخصوص أسواق المال الخليجية فقد حقق مؤشر السوق السعودي اعلى ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت 8.34% منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر السوق البحريني اعلى انخفاضا بنسبة بلغت 0.57% منذ بداية الشهر.

وعن أبرز الاخبار الخليجية خلال مارس فقال التقرير أن الحدث الأبرز ارتبط بالسعودية الساعية الى زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% الى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، و علىه فقد أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بنظام تخصيص يستهدف اتاحة 16 قطاعا حكوميا أمام القطاع الخاص المحلي والخارجي وذلك بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وتحسين ميزان المدفوعات، ومن هنا نأمل أن تسير الكويت مسارا مشابها لما قامت به السعودية ومن قبل الامارات وذلك بإفساح المجال امام القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في إدارة بعض القطاعات بما يحقق الانتعاش الاقتصادي في الكويت.