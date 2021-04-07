شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تهاجم سفينة إيرانية.. وطهران تعترف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت «سفينة تجارية إيرانية» لأضرار «طفيفة» جراء «انفجار» في البحر الأحمر، الثلاثاء، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران سعيد خطيب زاده، الأربعاء، مؤكداً فتح تحقيق في الموضوع.

وأشار المتحدث في بيان إلى أن الانفجار الذي طال السفينة «ساويز» وقع «قرب سواحل جيبوتي الثلاثاء السادس من نيسان/إبريل قرابة الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي». وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت في وقت سابق بتعرض سفينة «ساويز» التي تستخدمها القوات المسلحة، لأضرار جراء انفجار «ألغام لاصقة». من جهتها، تحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن وقوف إسرائيل خلف العملية.

وتحدث مسؤول أمريكي عن إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة بتوجيهها ضربة لسفينة التجسس «ساويز» التابعة للحرس الثوري.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه قوله إن «الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة بأن قواتهم ضربت السفينة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء».

وعلى ذمة المسؤول نفسه، وصف الإسرائيليون الهجوم بأنه انتقام من الضربات الإيرانية السابقة للسفن الإسرائيلية، مشيراً إلى أن السفينة تضررت بشدة.