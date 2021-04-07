شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات تكشف مفاجآت في قضية مقتل «طفلة دكرنس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، عن مفاجآت في قضية مقتل الطفلة ريماس محمد جلال عبد الرزاق، 8 سنوات والمعروفة بقضية «طفلة دكرنس». حيث أكدت التحقيقات أن المتهم بقتل الطفلة حاول التعدي عليها، ولكنها قامت بإطلاق صرخاتها، فخاف المتهم وقام باستخراج سكين وقتلها، فيما تمكن الأهالي من ضبطه.

وكانت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية المصرية قد شهدت حادثاً بشعاً بقيام أحد الأشخاص بذبح طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في الشارع، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً ببلاغ من أهالي مدينة دكرنس بقيام أحد الأشخاص بذبح طفلة وسط الشارع.

وعقب تفقد الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وسؤال الشهود، أكدوا أنه أثناء سير الطفلة مع أحد الأشخاص في وسط شارع الإسعاف بمدينة دكرنس، قام الشخص باستخراج سكين من طيات ملابسه، وقام بذبحها، وفر هارباً.

وأكدت التحقيقات أن الجريمة جاءت لمحاولة تعدي المتهم على الطفلة، التي رفضته وقامت بالصراخ فقام بقتلها، فيما أكد الأهالي أن المتهم بالقتل ليس مختلاً عقلياً كما روج لذلك.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قراراً في وقت لاحق بتشريح الجثة من أجل معرفة سبب الوفاة.