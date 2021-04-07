شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الإمارات يهنئون نغوين شوان فوك بمناسبة انتخابه رئيساً لفيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الرئيس نغوين شوان فوك، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لفيتنام.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نغوين شوان فوك.