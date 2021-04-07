شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء بالتزامن مع فعليات اليوم الثالث للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي ومع التطلع إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.28% ليربح 5.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,959.83، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.04% ليخسر 10.86 نقطة ويصل إلى المستوى 29,685.77.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.32% ليخسر 67.89 نقطة ويصل إلى المستوى 5,072.45، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 24.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,458.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.78% ليخسر 226.82 نقطة ويصل إلى المستوى 28,711.92، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.10% ليربح 3.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,130.33.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.43% ليربح 53.75 نقطة ويصل إلى المستوى 12,454.23، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليربح هو الأخر 16.03 نقطة ويصل إلى المستوى 6,901.90.