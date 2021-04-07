شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «أغذية» يقر الاستحواذ على حصة الأغلبية في «أطياب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة «مجموعة أغذية» على الاستحواذ غير المباشر على نسبة 75.02% في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي الفرات- أطياب «شركة الإسماعيلية»، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر. وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي 4 علامات تجارية، وهي «أطياب» و«ميتلاند» و«شيكيتيتا» و«فرات». وستقوم الشركة بشراء شركة الإسماعيلية من عطيتو أحمد أبو عراقي رسلان ويوسف عبدالله يوسف نجيدة ومساهمين آخرين، وذلك مقابل 75.02 % من قيمة المؤسسة البالغة 3.2 مليار جنيه مصري (أي ما يقارب 752 مليون درهم) والتي ستخضع بالشكل المتعارف عليه للتعديل بعد إتمام الصفقة، وذلك فيما يتعلق بالنقد والديون والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل. وجاء في بيان «مجموعة أغذية» بأنه سيتم تأسيس شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل من الشركة برأسمال اسمي كشركات ذات مساهمة محدودة في سوق أبوظبي العالمي من أجل الاستحواذ على نسبة 75.02% من شركة الإسماعيلية من خلال هاتين الشركتين التابعتين. وتمت الموافقة كذلك على إبرام اتفاقية بيع وشراء فيما يتعلق بالصفقة، بما في ذلك أي وثائق ذات علاقة، وتخويل كل من رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بالتوقيع على هذه الوثائق.