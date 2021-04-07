سيسيليا راوس: على أمريكا أن تستثمر بكثافة لكي تبقى أكبر اقتصاد

قالت سيسيليا راوس رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض الثلاثاء: إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستثمر بكثافة في قوتها العاملة والبنية التحتية والبحوث والتطوير لكي تحافظ على قدرتها التنافسية في مواجهة الصين ولتبقى أكبر اقتصاد في العالم.

وأبلغت راوس ندوة على الإنترنت نظمها مركز أبحاث في واشنطن، أن الاستثمارات الأمريكية في البحوث والتطوير هبطت بمقدار الثلث كنسبة مئوية في الناتج الاقتصادي منذ عام 1960، في حين تراجع الإنفاق على البنية التحتية إلى النصف على مدار الأعوام الخمسين الماضية.

وقالت إن الولايات المتحدة تأتي في المركز «الأخير بفارق كبير» في الإنفاق على قوتها العاملة مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

(رويترز)