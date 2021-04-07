شكرا لقرائتكم خبر عن ساوندكور تطلق أول سماعات أذن لاسلكية بتقنيات متقدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم ساوندكور، العلامة التجارية الصوتية الممتازة لشركة ابتكارات انكير، الجيل الثاني من لبيرتي لسماعات الأذن اللاسلكية، وهو لبيرتي اير 2 برو، والتي تتميز بتقنية إزالة الضوضاء النشطة المستهدفة، وتقنية بيورنوت، وكذلك وقت التشغيل.

تطوير السماعات الجديدة

عمل مهندسو ساوندكور على تطوير تقنية البيورنوت التي توفر المحركات المغطاة بـ 10 طبقات نانو مقواه ذات صلابة لا تصدق لتوليد صوتاً دقيقاً ووضوح مذهل. وفي هذا الصدد، صرح فراز مهدي، المدير العام للمبيعات: "في عام 2019، أطلقت ساوندكور لبيرتي 2 برو، خطها الأول لسماعات الأذن البرو الخاصة بالشركة. وكان تركيزنا بعد ذلك على توفير صوت ممتاز لسماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية، لذلك نطلق سماعات الأذن لبيرتي اير 2 برو الجديدة ونكشف عن تجربة جديدة لإلغاء الضوضاء في البيئة الخارجية. فمع مجموعة العناصر القابلة للتخصيص للمستخدم، من ملفات تعريف الصوت إلى إلغاء الضوضاء الخارجية، تتيح السماعات الجديدة للمستخدمين الحصول على صوت نقي وواضح". التغيير بين الأوضاع



توفر سماعات الأذن لبيرتي اير 2 برو للمستخدمين القدرة على التغيير بين ثلاثة أوضاع لإلغاء الضوضاء بما في ذلك وضع النقل، وهو الوضع الذي يستخدم عند ركوب الطائرات أو القطارات أو حافلات المدينة ليحجب الضوضاء الخارجية، حيث يستخدم هذا الإعداد أقل قوة ولكن عرض نطاق أوسع. كما يتوفر إعداد الوضع الداخلي الذي يقلل بشكل أساسي الترددات متوسطة المدى للمساعدة في حجب الأصوات التي توجد في المكتب أو المقهى.

وأخيراً وضع الشفافية مع إعدادين مختلفين، حيث يكون الإعداد الأول للشفافية كاملة ما يساعد على تحسين جميع الأصوات المحيطة، وهذا يعتبر مثالياً للعدائين وراكبي الدراجات الذين يحتاجون إلى سماع ضوضاء من حولهم في شوارع المدينة. أما بالنسبة للوضع الثاني من الشفافية فهو يركز على تحسين الأصوات في المنطقة المجاورة مباشرة مع تقليل ضوضاء الخلفية في نفس الوقت، وهذا يعتبر مثالياً للمستخدمين الذين ينتظرون رحلة طيران أو حافلة ولكنهم ما زالوا بحاجة لسماع التنبيهات الخاصة بذلك.

تجربة الاستماع المخصصة



باستخدام تطبيق ساوندكور المحدث، تقدم سماعات الأذن لبيرتي اير 2 برو للمستخدمين HearID 2.0، الجيل الثاني في تخصيص تردد الصوت. فبعد إجراء اختبار سمعي بسيط باستخدام سماعات الأذن، تقوم لبيرتي اير 2 برو بضبط الصوت للفرد لضمان أفضل تجربة استماع ممكنة. الجديد في الإصدار 2.0، يمكن للمستخدمين إجراء تغييرات على إعدادات الصوت الفردية هذه، أو يمكنهم الاختيار من أحد ملفات تعريف الصوت المحددة مسبقاً.

ليس هذا فحسب، تتميز سماعات الأذن الجديدة ببطارية تدوم 7 ساعات من التشغيل من شحنة واحدة على سماعات الأذن مع ما يصل إلى 3 عمليات إعادة شحن من علبة الشحن. بالإضافة إلى جودة صوت ممتازة للمكالمات باستخدام 6 ميكروفونات لتقليل الضوضاء وتحسين الأصوات.

