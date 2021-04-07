شكرا لقرائتكم خبر عن بيبسيكو تعلن عن هدف طموح لتجميع المخلفات وإعادة تدويرها خلال العام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاون بين دبي للمرطبات وبيبسيكو ودلسكو لجمع وإعادة تدوير عبوات أكوافينا البلاستيكية التي يتم إنتاجها في الإمارات خلال عام 2021

أكوافينا

بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير، أعلنت شركة بيبسيكو وشريكها المحلي في مجال التعبئة «دبي للمرطبات» عن التزامهما بجمع وإعادة تدوير ما يعادل 100% من عبوات أكوافينا البلاستيكية التي يتم إنتاجها في الإمارات خلال عام 2021، لدعم خطة البلاد بتقليل طمر النفايات بنسبة 75%. ويأتي هذا التعهد في إطار التزام بيبسيكو المستمر بإعادة التدوير وإعادة التصنيع والحد من النفايات لبناء نظام غذائي أكثر مستدام.

وتتمثل رؤية بيبسيكو في بناء عالم لا تتحول فيه المواد البلاستيكية إلى نفايات من خلال دعم الانتقال من نهج الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري. ويعني ذلك إعادة تدوير واستخدام مواد التغليف عوضًا عن التعامل معها كنفايات. ويساعد تحسين معدلات الجمع الإقليمية على زيادة المعروض من البلاستيك المعاد تدويره وبالتالي زيادة الطلب على مرافق إعادة التدوير التي لا تزال قليلة نسبيًا في البلاد.

وتلتزم بيبسيكو برفع معدل عمليات إعادة التدوير المحلية لمضاعفة جمع العبوات المصنوعة من البولي إيثيلين تريفثاليت بنهاية العام 2022، وذلك من خلال مشروع تجميع ضخم بالتعاون مع متخصصين في إدارة النفايات من شركة «دلسكو». ويقوم نموذج «دلسكو» المحلي للاقتصاد الدائري على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعود بفوائد مباشرة وملموسة على المجتمعات المحلية.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم شاحنات إعادة التدوير المتخصصة من «دلسكو» بجمع النفايات من المدارس والمجتمعات السكنية والكيانات التجارية ونقلها إلى منشأة إعادة التدوير لفرز النفايات حيث ستتم إعادة تدوير المواد البلاستيكية وتحويلها إلى خيوط لإعادة استخدامها كأقمشة أو أربطة بلاستيكية، تستعمل عادة في مواد التعبئة.

وسوف يتم دعم مشروع التجميع الضخم هذا بمشاريع موجهة تشمل وضع ماكينات البيع العكسي وحاويات إعادة التدوير ضمن مواقع استراتيجية بما يدعم رؤية دولة الإمارات بتقليل طمر النفايات بنسبة 75% خلال العام 2021.

ولضمان إمكانية التتبع، سوف توظف «دلسكو» تقنيات جمع البيانات رقميًا ونظام تسجيل الوزن ومراقبة نظام تحديد المواقع لتتبع التقدم المحرز في المواد القابلة لإعادة التدوير من شركة بيبسيكو وتقديم تقارير بهذا الخصوص. ويترافق ذلك مع تقديم تقرير كامل حول معدلات تقليل النفايات التي يتم إرسالها إلى المطامر مدعوم بشهادات "الحفاظ على البيئة" من شركات إعادة التدوير لضمان الاستخدام المستمر لهذه المواد ضمن سلاسل الإمداد وخارج البيئة.

وبهذه المناسبة، قال عامر الشيخ، رئيس ومدير عام بيبسيكو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: "نحن ندعم جهود تنفيذ أجندتنا المدروسة للاستدامة من خلال ضخ الاستثمارات وتحديد الأهداف وتعزيز الشراكات والوفاء بالتزامنا لعام 2021 بجمع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية في دولة الإمارات، بما يساعدنا في بناء نظام غذائي أكثر استدامة ويقربنا أكثر من توسيع نطاق الاقتصاد الدائري. كما نعمل على توظيف قوة علاماتنا التجارية لتثقيف المستهلكين حول أهمية اتباع الخطوات المناسبة ومواصلة إعادة التدوير، ونواصل العمل مع الحكومات وأصحاب المصلحة المحليين لتعزيز البنية التحتية لإعادة التدوير من خلال الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية".

من جانبه قال طارق السقا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمرطبات: "لقد وضعت شركة بيبسيكو خطة طموحة لمعالجة مشكلة التخلص من النفايات البلاستيكية في البلاد، ونحن ملتزمون بدعم هذه الرؤية من خلال مضافرة الجهود مع الشركاء المحليين المتخصصين بإدارة النفايات لتحديد الخطوط العريضة والأهداف الواضحة ومؤشرات الأداء الرئيسية اللازم تنفيذها لنتمكن معًا من تحقيق نتائج ملموسة لهذه الرؤية".

وفي وقت سابق من هذا العام، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات بهدف الحدّ من استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل النفايات وتحسين جودة الحياة لأجيال الحاضر والمستقبل.

وعلى المستوى العالمي، تهدف شركة بيبسيكو لتقليل محتوى البلاستيك الخام المستخدم عبر أنشطتها في قطاع المشروبات بنسبة 35% بحلول عام 2025. وتلتزم الشركة أيضاً بتصميم كافة عبوات منتجاتها بشكلٍ يضمن قابليتها للتحلل الحيوي أو التحويل إلى سماد عضوي أو إعادة التدوير، وزيادة النسبة المعاد تدويرها من عبواتها البلاستيكية إلى 25%. وتعمل بيبسيكو ومؤسسة بيبسيكو على ضخ الاستثمارات اللازمة لرفع معدلات إعادة التدوير على مستوى العالم مع تقديم أكثر من 65 مليون دولار أمريكي منذ عام 2018.

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