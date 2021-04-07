للمرة الأولى.. البرازيل تسجل 4195 وفاة جديدة بـ«كورونا»

برازيليا- أ.ف.ب

سجّلت البرازيل، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة «كوفيد-19» فيها قبل عام ونيّف، أكثر من أربعة آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة. وقالت الوزارة إنّ أكبر دولة في أمريكا اللاتينية سجّلت 4195 وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة هي الدولة الثانية في العالم، خلف الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للفيروس في البرازيل إلى حوالي 337 ألف وفاة من أصل 13 مليون مصاب، علماً بأنّ كثيراً من العلماء يقولون إنّ البيانات التي تنشرها وزارة الصحة لا تعكس مدى فداحة الوضع الوبائي في البلاد.