الاقتصاد

للمرة الأولى.. البرازيل تسجل 4195 وفاة جديدة بـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

7 أبريل 2021

10:46 صباحا

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برازيليا- أ.ف.ب
سجّلت البرازيل، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة «كوفيد-19» فيها قبل عام ونيّف، أكثر من أربعة آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة. وقالت الوزارة إنّ أكبر دولة في أمريكا اللاتينية سجّلت 4195 وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة هي الدولة الثانية في العالم، خلف الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للفيروس في البرازيل إلى حوالي 337 ألف وفاة من أصل 13 مليون مصاب، علماً بأنّ كثيراً من العلماء يقولون إنّ البيانات التي تنشرها وزارة الصحة لا تعكس مدى فداحة الوضع الوبائي في البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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