شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليار دولار صادرات الحاصلات الزراعية فى 6 أشهر والموالح والبطاطس أعلى السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال موسم التصدير الحالى من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 مقارنة بنفس الفترة من موسم التصديرى العام الماضى، وبلغت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار موزعة على مليون و837 ألف طن، وتصدرت الموالح المصرية قائمة أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 389 مليون دولار موزعة على 8.1 ألف طن.

وذكرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن البطاطس جاءت فى المرتبة الثانية فى أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا بقيمة 63 مليون دولار وعدد 195 ألف طن، ويليها البصل بقيمة 46 مليون دولار، والطماطم بقيمة 33 مليون دولار، ويليها الفاصوليا الجافة بقيمة 75 مليون دولار .

كما أشار التقرير إلى أن البطاطا احتلت المركز السابع فى السلع الأعلى تصديرا خلال الموسم التصديرى الحالى للسلع الزراعية بقيمة بلغت 33 مليون دولار، والمانجو الطازجة فى المركز الثامن بقيمة 28 مليون دولار، ويليها الفول السودانى بقيمة 59 مليون دولار، والفراولة الطازجة بقيمة 77 مليون دولار، كما بلغت صادرات النباتات الطبية والعطرية والتى جاءت فى المرتبة الحادية عشر بقيمة 47 مليون دولار .

وأوضحت إحصائيات المجلس أن السعودية جاءت فى مقدمة الدول التى صدرت لها مصر الحاصلات الزراعية خلال الموسم الحالى من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير من العام الجارى 2021 بقيمة صادرات 160 مليون دولار، يليها روسيا الاتحادية بقيمة 134 مليون دولار، ويليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 53 مليون دولار، وهولندا بقيمة 55 مليون دولار، بالإضافة إلى بنجلاديش بقيمة 39 مليون دولار .