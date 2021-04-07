شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتحول إلى الانخفاض – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس بعد أن أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، ليكسر مستوى 0.9320 ويفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف السلبي التالي يصل إلى 0.9210.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9350 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9250 والمقاومة 0.9350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط