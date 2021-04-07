شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بعد اختبار مستوى 0.7615 يوم أمس، ليتذبذب حول مستوى 0.7660 الآن، مع ملاحظة أن السعر يحافظ على ثباته دون هذا المستوى حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 0.7615 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.7500، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7660 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7580 والمقاومة 0.7690

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط