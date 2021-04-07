شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستقر دون الدعم المكسور – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر عقود خام برنت للانخفاض بشكل ملحوظ بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليستقر دون مستوى 62.95 من جديد، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه، بانتظار التوجه نحو مستوى 60.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 62.95 ثم 64.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط