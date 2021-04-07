شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون مستوى 59.85 بعد التداولات المختلطة التي شهدها في الجلسات الماضية، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار استئناف التداولات السلبية التي تستهدف مستويات 57.25 ثم 54.85 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 59.85 ثم 60.90 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.80 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط