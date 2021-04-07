شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليتحرك فوق حاجز 25.50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية ننتظر أن تحفّز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 22.90 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط